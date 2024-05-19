Naci Görür'den olası İstanbul depremi için uyarı: Tarih tekerrür edecek!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "En çok endişe ettiğim yer" diyerek Tunceli, Erzincan ve Bingöl'e uyarılarda bulundu. Görür, "Tunceli Yöresi, Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Asena Kılıç'ın Youtube kanalındaki Meslek Sırrı programında soruları yanıtladı. Meslek sırrının araziye gitmek olduğunu belirten Görür, "En ileri teknoloji araç olarak bir çekiç bir postal şart. Yer bilimlerinde ne kadar değişik elektronik teknolojiler sokarsan emin ol ki gerçekten o kadar uzaklaşmış olursun. Bizim bildiğimiz bir kaide vardır; 'hakikat çekicin ucunda' diye" ifadelerini kullandı.

"'EN İYİ ÇÖPÇÜ OLACAĞIM' DERDİM"

'Neden bu mesleği seçtiniz?' sorusuna Görür "Ben bir fakülteye gireceğim, isterse o fakülte çöpçülükle ilgili olsun. Ama ben en iyi çöpçü olacağım derdim. Yer bilimlerine girdiğim zaman da önceden böyle düşlemiş, düşünmüş değilim. Elazığ'da benden ileride bir arkadaşım vardı. O jeoloji bölümünde olduğu için ben de doğrudan doğruya bu bölümü seçtim. Bölüme girdikten sonra hayatım jeoloji oldu" dedi.

İyi bir jeolog olmanın püf noktalarını anlatan Görür, ilk şartın araziye çıkmak olduğunu söyledi. Görür, hocası İhsan Ketin'in kendisine evlendiği için 6 ay küs kaldığını dile getirdi.

"DEFALARCA UYARDIK AMA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI"

"6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin olacağını biz anlattık" diyen Görür, şöyle konuştu:

"Çok söyledik ama kimseyi inandıramadık. Biz bu depremin geleceğini 24 Aralık 2020 Elazığ depreminden sonra 'Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da deprem gelebilir. Şu büyüklükte deprem olabilir önlem alın' diyerek anlattık. Çünkü Elazığ depremi stres transferiyle orayı tehlikeye soktu. Hükümete raporlar yazdık. Depremin geldiğini görüyorduk. Gerekli uyarları haddinden fazla yaptık. Cumhurbaşkanlığından tut bakanlara kadar, o bölgenin milletvekillerine, belediye başkanlarına, valilerine kadar buraya deprem gelebilir, kentleri hazırlayın dedik ama hiçbir şey yapılmadı."

"MARMARA VE İSTANBUL İÇİN BAS BAS BAĞIRIYORUZ"

'Tarih tekerrür etmesin' diyerek yeni uyarılarda bulunan Görür, "Bas bas bağırıyoruz, Marmara'ya, İstanbul'a dikkat edin, depreme hazırlayın diye. 6 Şubat öncesi dikkat etmediler 50 binden fazla insanımızı bir gecede gömdük. Marmara'da önlem alın diyoruz ki 6 Şubat depremleri tekerrür etmesin. İnsanlarımız ölmesin diye bas bas bağırıyoruz. Ama siyasi iradenin, halkımızın umursadığı da yok. Korkuyorum ki yine tarih tekerrür edecek" dedi.

"EN ÇOK ENDİŞE ETTİĞİM YER"

Depremin Türkiye gerçeği olduğunun altını çizen Görür, "Çok endişem ettiğim yer" dediği üç il için uyarıda bulundu. Koordinat olarak "Tunceli Yöresi" diyen Görür, "Erzincan, Bingöl-Karlıova arası endişe ettiğimiz yer. Deprem olma periyodu dolmuş, tehlikeli bir duruma gelmiş artık. Deprem üretme zamanı dolmuş" diyerek uyarıda bulundu.

'Marmara depremi mi daha yakın yoksa Tunceli'de beklenen deprem mi?' sorusuna Görür "Onu kestirmek zor ama Marmara Bölgesi ve Tunceli yöresi dikkat etmemiz gereken bir noktada. Stratejik olarak ilk müdahale edeceğimiz yerler orası. Bizim söylediğimiz buraları deprem dirençli hale getirilmesi" yanıtını verdi.

"DEPREMİ DURDURAMIYORUZ"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada 13 milyon senedir depremlerin devam ettiği bilgisin veren Görür, "Bu mekanizma çalıştığına göre de bu coğrafyada depremler milyonlarca sene de devam edecek. Biz bu coğrafyada yaşayacaksak, burayı yurt tuttuysak, bir gecede binlerce insanımızı toprağa gömmek istemiyorsak oturduğumuz yerleri deprem dirençli yapacağız. Çünkü depremi durduramıyoruz" dedi.