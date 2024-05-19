Bursa'da erkek şiddeti: Barışma teklifini reddeden eski eşini bıçakladı!

Olay, saat 01.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde meydana geldi.

Evine yaya olarak giden Sevda Ç. (30), apartmanın önünde bekleyen 2023 yılında ayrıldığı eşi Sezgin A. ile karşılaştı. Konuşma sırasında Sezgin A., eski eşi Sevda'ya tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabını alan Sezgin A., eski eşini bacağından yaralayıp kaçtı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Tedaviye alınan Sevda Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan Sezgin A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA