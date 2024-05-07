Show TV'de 'Bahar’ belirsizliği: Yeni bölüm yayınlanmayacak! İşte nedeni...

Başladığı günden itibaren Türkiye’de reytingleri alt üst eden diziler arasında yer alan ‘Bahar’ın bu akşamki (7 Mayıs) yeni bölümünün yayınlanmayacağı ileri sürüldü.

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Show TV'de 'Bahar’ belirsizliği: Yeni bölüm yayınlanmayacak! İşte nedeni...

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yaptığı özel habere göre, Bahar dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Show’un akışında yeni bölüm yazıyor ama yeni bir değişiklik olmazsa #Bahar‘ın yarın yayınının olmayacağı konuşuluyor. Yetişmiyorsa yapacak bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

7 MAYIS 2024 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

FRAGMAN YAYINLANMADI

Dizinin tüm hafta boyunca yeni bölüm fragmanı yayınlanmamıştı. Bugün televizyon gazetecisi Birsen Altuntaş’ın haberine göre de Bahar dizisinin yetişemediği sebebiyle yayınlanması beklenmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur ve Bahar’ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur’u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

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