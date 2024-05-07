İzlenme rekorları kıran Star TV dizisi ekrandan alındı. Gerçek ortaya çıktı

2 sezon boyunca izlenme rekorları kıran Ömer dizisi final yaptı. Görkemli'de bir bölümde final yapan Ömer'in neden final yaptığı ortaya çıktı. Televizyongazetesi.com'daki analize göre; Ömer yeni sezonda devam etseydi aynı başarıyı elde edemeyecekti.

DİZİYİ EKİP OLARAK TADINDA BIRAKTILAR

Ömer isimli Star TV dizisinin izleyicileri bir süredir sosyal medya ortamında bulunan 54. bölümü ile 6 Mayıs Pazartesi akşamı final yaptığından rahatsızdı. Bu durumun çok sayıda yorumda sosyal medya ortamlarında bulunması mümkün.

Aslında yaygın olan sağlıklı, çünkü Ömer dizisinin hikâyesini çeşitlendirme konusunda bir varlık yoktu. Ancak dizinin ana hikayesinin artık iletilmemesi, yan hikayelerin artmasının azalmasına neden oluyor.

Ömer ve Gamze karakterlerinin hikayelerinin artık izleyicileri izlemeleri için asıl çekiciliğin olması artık beklenemezdi. İşte bu nedenle üçüncü sezonda Ömer dizisinin devam etmesi büyük bir risk alacak.

Dizi hayranlarının haklı olarak sevdikleri bir sistemde daha uzun süre kalması istemesi normal bir durum.



Ancak hem ekibini projeye devam etme isteği, hem hikayenin üçüncü sezon boyunca diziyi taşıması ayrıntılarını sorgulamalar hem de harcamaların harcamaları nedeniyle oluşan maliyetlerin katlanarak devam etmesi, dizi yapımcılarını ve yayıncıları daha radikal davranmak zorunda kaldı.



ortalama reytinglere kadar gerileyen performans ile Ömer serisinin ikinci sezonunun tamamlanması aslında büyük bir başarı olarak görülüyordu.



Dizinin ilk sezonundaki bir grafik çizimi, izleyici kitlesinin sadakatinin çok yüksek olması başarısının ana sebepleri arasındaydı. Ancak artık bu durum üçüncü sezonda da devam edebilmek hem zor hem de riskliydi.

Ömer dizisinin yayından dönmesi, mevcut ekonomik ortamın düşünüldüğü zaman 'tadında bırakalım' düşüncesinin de doğum sonucu olarak görünüyor.

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı ikilisinin başarılı performansı ile güçlü uyumları da alternatif akılda kalmanın en önemli nedenleri arasında görünüyor.