Sirkeyi kesinlikle uzak tutmalısınız... Sirkenin kullanılmaması gereken 5 yer

Belirtilen yerlerde sirke kullanmaktan kaçınılmalı ve doğru temizlik ürünleri tercih edilmelidir. Bu sayede eşyalarınızı uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz.

1. Mermer Yüzeyler: Sirke asidik bir yapıya sahiptir ve mermer gibi doğal taş yüzeylere zarar verebilir. Sirke kullanarak mermer yüzeyleri temizlemek, yüzeyde lekeler ve matlaşma oluşmasına neden olabilir.

2. Ahşap Zeminler: Ahşap zeminler, sirkenin asidik yapısı nedeniyle zarar görebilir. Sirke, ahşap zeminlerde lekeler ve renk değişikliklerine neden olabilir. Bu nedenle ahşap zeminleri temizlerken sirke kullanmaktan kaçınmak önemlidir.

3. Demir veya Çelik Eşyalar: Sirke, demir veya çelik eşyalarda pas oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle demir veya çelik eşyaları temizlerken sirke kullanmamak önemlidir.

4. Granit Tezgahlar: Granit tezgahlar, sirkenin asidik yapısı nedeniyle zarar görebilir. Sirke kullanarak granit tezgahları temizlemek, yüzeyde lekeler ve matlaşma oluşmasına neden olabilir.

5. Elektronik Cihazlar: Sirke, elektronik cihazların içindeki devreleri ve bileşenleri zarar verebilir. Bu nedenle elektronik cihazları temizlerken sirke kullanmaktan kaçınmak önemlidir.

SİRKE İLE TUVALET TEMİZLİĞİ

Sirke ve Karbonat Karışımı: Kötü kokuları gidermek için tuvalet kabının içine bir miktar karbonat ve beyaz sirke ekleyin. Kabarcıklar oluştuğunda, kokuyu azaltmak için bir süre beklettikten sonra fırça ile temizleyin.

Sirke ve karbonat aynı anda kullanılır mı?



Karbonat ve sirke ayrı ayrı temizlikte çok sık kullanılıyor. Ev temizliğinde çok pratik olan bu ikiliyi birlikte kullanarak mükemmel bir temizlik yapmanız mümkün.

Derleme: gercekgundem.com, youtube.com