Airfryer mı, fırın mı daha sağlıklı? Tartışmalara son noktayı uzmanlar koydu

Airfryer mı, fırın mı daha sağlıklı? Bu konudaki tartışmaları sonlandırmak için uzmanlar detaylı bir inceleme yaptı. Günümüzde sağlıklı beslenme ve yemek pişirme yöntemleri konusundaki bilinç artışı, birçok kişiyi fırın ve airfryer gibi araçları karşılaştırmaya yöneltiyor. Peki, hangisi gerçekten daha sağlıklı?

Uzmanlara göre, her iki pişirme yönteminin de avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Sağlık açısından, hava fritözleri genellikle fırınlardan daha iyi bir seçimdir. Daha az yağ kullanırlar ve yiyecekleri daha eşit şekilde pişirirler. Bu, onları daha az kalori ve yağ içeren daha sağlıklı yiyecekler pişirmek için iyi bir seçim haline getirir.

Peki, airfryer fritöz sağlıklı mı? Uzmanlar, airfryer kullananlara bilimsel çalışmalarla yanıt veriyor:

Günlük beslenme rutininde sık sık kullanılmıyorsa,

Yiyeceklerin besin değerini koruyacak pişirme yöntemleri deneniyorsa,

Pişirme sırasında fazla oranda yağ kullanılmıyorsa,

Donmuş hazır gıdalar yerine taze sebze ve et ürünleri tercih ediliyorsa airfryer sağlıklı bir seçim haline geliyor.

Özetle, airfryer geleneksel derin yağda kızartma yöntemine göre daha sağlıklı kabul edilebilir. Airfryer ile az yağda mevsiminde taze sebze, et, tavuk ve balık gibi dengeli beslenme ürünlerini yeterli sürede pişirdiğinizde, besin değerlerini koruduğunuzda airfryer sağlığınız için tehlike oluşturmayabilir.

Kaynak: nefisyemektarifleri.com