Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu; Birçok uzman paylaşmamıştı

İstenmeyen tüylerle başa çıkmak için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri olan lazer epilasyon, kalıcı bir çözüm sunabilir. Ayrıca, cilt bakım uzmanları tarafından uygulanan iplikle tüy alma yöntemi de istenmeyen tüylerle mücadelede etkili olabilir. Bunun yanı sıra, cilt bakım ürünleri ve evde uygulanan doğal yöntemler de istenmeyen tüylerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Öte yandan NTV'nin paylaştığı bazı önerilerde dikkat çekiyor. Bu önerileri de uygulayarak istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

İPLE ALMAK



Evde iple tüy almak ilk denemede zor gelebilir ancak birkaç uygulama sonrasında pratiklik kazanabilirsiniz.

İple tüy almak hızlı, pürüzsüz ve bakımlı bir sonuç yaratır. Kaş ve bıyık almak için evde ip kullanabilir ve dakikalar içinde tertemiz bir görünüm kazanabilirsiniz.

EPİLASYON YAYI



Epilasyon yayı kullanarak yüzünüzdeki tüylerden kurtulabilirsiniz.

Özellikle son dönemde tercih edilen bıyık yayları, yüzdeki tüyleri sıkıştırarak kopmasına yol açıyor ve yüzdeki tüm tüyleri alıyor.

Ancak yay, yüzdeki tüyleri kökten koparmadığı için tüyleriniz hızlı uzayabiliyor.

CEVİZ KABUĞUYLA DOĞAL ÇÖZÜM

İlk olarak avucunuza sığacak kadar ceviz kabuğu alın.

Kullanacağınız cevizler normal ceviz olsun.

Ardından bu kabukları uygun bir kap içerisinde yakarak kül haline getirin. Bu işlemi yaparken yanıcı jöle tarzı kimyasal maddeler kullanmamaya özen gösterin.

Hazırlamış olduğunuz külleri bir su bardağı suya ekleyerek temiz bir ortamda 12 saat boyunca bekletiniz.

Daha sonra bu suyu gazlı bez yada pamuk yardımıyla tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye sürün ve yarım saat boyunca bölgede bekletin.

Düzenli olarak kullandıktan sonra tüylerin nasıl yok olduğuna şahit olacaksınız.