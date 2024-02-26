Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi

Settar Tanrıöğen, Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisine geri dönecek mi merak ediliyordu. Seyircileri yıkan haber geldi. Abdullah karakteri için başka bir oyuncuyla anlaşıldı

Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi

Settar Tanrıöğen, Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları tarafından merakla beklenen geri dönüşü hakkında üzücü bir haberle gündeme geldi. Geçtiğimiz dönemde beyin kanaması geçiren usta oyuncu, Abdullah karakteri için dizide yer alamayacak.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti dizisine geri dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Ancak yapılan açıklamaya göre, Abdullah karakteri için başka bir oyuncuyla anlaşıldığı belirtildi. Bu gelişme, dizinin hayranlarını üzmüş olsa da Tanrıöğen'in sağlık durumunun öncelikli olduğu vurgulandı.

GOLD FİLM AÇIKLAMA YAPTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen’in beyin kanaması sonrası sete dönmesi zorlaşınca yapım şirketi Gold Film yeni bir karar almak zorunda kaldı ve rol için Ahmet Mümtaz Taylan’la anlaşıldı.

Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi - Resim : 1

Şirket yaptığı açıklamada “Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film’in üstlendiği, Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.
Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız.
Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen’e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…” satırlarına yer verdi.

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