ABD'ye göre muhalif lider Navalni'nin ölüm emrini Putin vermemiş

ABD istihbarat teşkilatının, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölüm emrinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verilmediği sonucuna vardığı iddia edildi.

Wall Street Journal'dan gelen habere göre, ABD istihbarat teşkilatları, şubat ayında hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölüm emrinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verilmediği sonucuna vardı.

Kremlin de Navalni'nin ölümünde herhangi bir devlet müdahalesi olduğunu reddediyordu.

Putin, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Navalni'nin ölümünü "üzücü" olarak nitelendirmişti.