Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi: Milyonlarca ürün imha edilecek

Fransa'da üretim yapan dünyaca ünlü maden suyu şirketinin ürünlerinde dışkı tespit edildi. Şirket 2 milyon şişe maden suyunu imha etme kararı aldı.

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Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi: Milyonlarca ürün imha edilecek

Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesinde bulunan bir kuyuda "feçe kaynaklı" bakterilerin tespit edilmesinin ardından Nestlé'ye bağlı Perrier maden suyu şirketi, iki milyon şişe suyu imha etme kararı aldı.

Fransa Tarım ve Gıda Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucunda Perrier'in bazı ürünlerinde fekal ve insan kaynaklı bakterilerin bulunduğunu doğruladı. Bu nedenle Fransız yetkililer, "önlem olarak" Perrier'in Vereze'deki kuyunun kullanımını durdurmasını istedi.

Bakterilerin kaynağının, mart ayı ortalarında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı olduğu üzerinde duruluyor. 1903 yılından beri Perrier markası için maden suyu üreten Vereze'deki kuyu, Nimes yakınlarında bulunuyor.

Nestlé, Vereze'deki işletmenin "yetkililerin denetimi altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği" beklentisini dile getirdi

Ancak ocak ayının sonundan bu yana maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul ettiği için baskı altındaydı.

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