Eski TÜGVA yöneticisi, CHP’li belediyeye başkan yardımcısı olarak atandı!

31 Mart yerel seçimlerinde 74 yıl sonra CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nde, eski TÜGVA İl Temsilcisi Cem Kasapoğlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Afyonkarahisar Belediyesi’nin internet sitesinde Başkan Yardımcısı olarak atandığı belirtilen Kasapoğlu’nun özgeçmişinde “TÜGVA İl Temsilcisi” olarak görev aldığının gizlendiği görüldü.

Kasapoğlu’nun özgeçmişinde şu ifadeler yer alıyor:

“2009-2015 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde farklı birimlerde görev aldı. 2015 yılından bu yana Afyonkarahisar Belediyesi'nde; Mezarlıklar Birim Sorumlusu, Muhtarlık İşleri Müdürü, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü, İtfaiye Müdürü ve Kültür Sosyal İşler Müdürü olarak çalışmış olup; Hali hazırda Temizlik İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne de vekaleten bakmaktadır.”

ÖZEL, 'HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK' DEMİŞTİ...

Öte yandan bugün Afyonkarahisar'a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediyelerdeki tepki çeken atamalara ilişkin “Çok önemli bir sınavdayız, bütün gözler üzerimizde dikkatle bizi izliyorlar, o yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız, ufak tefek atama hataları oluyor hepsini geri aldırıyorum. Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi, Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi” şeklinde açıklama yapmıştı.