Adalar Belediye Başkanı’ndan 'Madam Martha Koyu' açıklaması: Yargı süreci devam ediyor, mücadelemizi sürdüreceğiz

Adalar’ın en önemli yerlerinden biri olan Madam Martha Koyu’nun 45 bin 986 metrekarelik alanını ticari faaliyete açacak ihale, yargı süreci ve itirazlara rağmen yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, ihalenin yargı sürecine ve itirazlara rağmen yapılmasına tepki gösterdi.

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Adalar Belediye Başkanı’ndan 'Madam Martha Koyu' açıklaması: Yargı süreci devam ediyor, mücadelemizi sürdüreceğiz

İhale sonrası tepkisini dile getiren Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, doğal sit alanı olan Burgazada Madam Martha Koyu’nun aynı zamanda oksijen üreten, kıyı erozyonunu engelleyen ve balık yavruları için korunaklı bir alan oluşturan deniz çadırlarının yoğun olarak bulunduğu özel bir alan olduğuna dikkat çekti, bölgeyi olduğu gibi koruma ve yaşatmanın herkesin temel görevi olduğunun altını çizdi.

“İHALE YAPILMIŞ OLSA BİLE YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Başkan Akpolat, Madam Martha Koyu’nun hukuki sürecinin devam ettiğini, sürecin takipçisi olacaklarını ve Adalıların haklı mücadelesinin yanında yer alacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Madam Martha Koyu için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan kiralama ihalesinin iptali için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız itirazımıza ve dahası söz konusu ihalenin iptali talebiyle İstanbul 11. İdare Mahkemesi'ne açtığımız davaya rağmen ihale gerçekleşti. İhale yapılmış olsa bile yargı süreci devam ediyor. Kurumsal olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız. Madam Martha ve kamuya ait diğer yerlerin Adalıların ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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