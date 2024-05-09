"Diyarbakır’da kayyum bürokratlarına çifte maaş veriliyor" iddiası TBMM gündemine taşındı: "Bahse konu bürokratlar kimdir?"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Bürokratlarının yerel seçime kadar aylık 176 bin TL’yi aşan çifte maaşlar aldığı iddiaları doğru mudur? Kent dışından atanan ve çifte maaş alan yöneticiler kimlerdir” diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ANKA Haber Ajansı’nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyumlar döneminde il dışından atanan ve kentte ''ithal bürokrat'' olarak alınan bazı çalışanlara birden fazla maaş ve huzur hakkı gibi ödemelerle 180 bin TL’ye yakın aylık ödeme yapıldığı, hasta yakınları için kurulan misafirhanenin bu kişiler tarafından otel gibi kullanıldığı haberini TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

“KENT DIŞINDAN ATANAN VE ÇİFTE MAAŞ ALAN YÖNETİCİLER KİMLERDİR?”

Tanrıkulu’nun konuyla ilgili Bakan Yerlikaya’ya yönelttiği sorular şöyle:

"Diyarbakır’a kayyum yönetimi tarafından kent dışından atanan bazı belediye bürokratlarının yerel seçime kadar aylık 176 bin TL’yi aşan çifte maaşlar aldığı iddiaları doğru mudur? Mersin'den Diyarbakır'a getirilen ve belediyede genel sekreter yardımcısı yapılan kişinin bu görevinin yanı sıra belediye şirketi MED A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görevlendirildiği, 2020 yılında Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri iken kızlarını rektörlük kadrosundan işe soktuğu gerekçesiyle ‘akraba kayırma’' iddialarıyla gündeme gelen bahse konu kişiye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 31 Mart 2024 tarihine kadar maaş ödemeyi sürdürdüğü iddiası doğru mudur? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kent dışından gelen hasta yakınları için hizmet veren misafirhanenin ‘bürokratlar’ tarafından amacı dışında otel gibi kullanıldığı iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise, bahse konu bürokratlar kimdir?

Kent dışından atanan ve çifte maaş alan yöneticiler kimlerdir? Genel sekreter yardımcısı, insan kaynakları daire başkanı, kültür daire başkanı, destek hizmetleri daire başkanının çifte maaş ve huzur hakkı alarak kamuyu zarara uğrattıkları iddiaları doğru mudur? Kayyumların farklı tarihlerde atadığı dokuz yöneticinin Diyarbakır’da oldukları dönemde belediye kaynaklarıyla konaklamayı tercih ettiği, ayrıca bahse konu yöneticiler için misafirhanenin bir otel konforunda yeniden düzenlenerek, odalara klima, buzdolabı ve mobilyalar yerleştirildiği, belediye bürokratlarının da herhangi bir ücret ödemeden misafirhaneye sonradan eklenen oda hizmeti, ütü, kuru temizleme, temizlik gibi hizmetlerden faydalandıkları iddiaları doğru mudur?

Yukarıda anılan tüm iddialar ile ilgili olarak Bakanlığınızca herhangi bir müfettiş görevlendirilmiş midir? Görevlendirilmiş ise, müfettiş raporları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Müfettiş görevlendirilmesi yapılmış ise, raporlamalar akabinde herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamış ise, gerekçesi nedir?”

Kaynak: ANKA