Özgür Özel'den 'atama' açıklaması: Bütün gözler üzerimizde, hata yapma lüksümüz yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. CHP'li belediyelerde yaşanan akraba atamalarına tepki gösteren Özel, “ Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak için kazanmadık" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına Burcu Köksal’ın Afyonkarahisar'da her iki kişiden birinin oyunu alarak seçildiğini ifade ederek başlayan Özel, “Bu büyük seçim başarısı için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Afyon genelinde biri merkez ilçe, üç ilçe, iki belde belediyesi aldık. Ama gelecekte artık Afyon'da Cumhuriyet’in kurulduğu topraklarda il genelinde çok büyük başarılar elde edeceğimizden, Afyon'da yapacağımız belediyecilik hizmetiyle ilçelerimizde dürüst, çalışkan, tutumlu, israfa karşı hizmet odaklı halkçı belediyecilik anlayışımızla tüm Afyon'un gönlünü kazanacağımızdan, Afyon Belediyesi'ni bundan bir daha geri bırakmayacağımızdan, yeni ilçeler, yeni beldeler kazanacağımızdan ki nüfusu yedi yüz elli bini geçmiştir, büyükşehir belediyesi olduğunda Afyon büyükşehiri de alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

"BİZ BU BELEDİYELERİ EŞE DOSTA İŞ SAĞLAMAK İÇİN KAZANMADIK"

Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Burcu Köksal'ın geçtiğimiz günlerde ‘artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı, belediyeye doldurmak yok’ dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. CHP’li belediyeler bizlerin ‘çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli’ diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri, o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık. Geleceklerini kurtarmak için. İsrafı durdurup masrafları azaltıp, borçları ödeyip en iyi hizmeti yapıp kayırmacılık değil iyi hizmet yaparsak önümüzdeki seçimleri kazanacağız.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

‘Belediyeyi kazandık, artık benim rahat etme zamanım’ diye düşünmeyin. Biz bu ülkenin geleceğini kurtarmak için burada kişisel beklentilerin taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Açık söylüyorum ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi, onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz. Bembeyaz bir kağıt gibi üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz. Doğru davranacağız. Örnek olacağız. Biz başaracağız."

EMEKLİLERE ÇAĞRI: "10 BİN LİRAYA İSYAN ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

“Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi; Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi. Biz elbette birinci parti sorumluluğuyla AK Parti'yle de MHP'yle de mecliste grubu bulunan partilerle de bütün partilerin genel başkanlarıyla da sorunları konuşuyoruz. Elbette konuşmaya devam edeceğiz. Talepler iletiyoruz. İletmeye devam edeceğiz. Ancak yerine gelmediğinde, mücadeleden bir adıl geri durmayacağız. 26 Ağustos’ta Afyon’daki tüm emeklileri Ankara’ya Tandoğan Meydanı’nda 10 bin liraya isyan etmeye, bir asgari ücrete çıkartılması için eylem yapmaya çağırıyorum.”

Kaynak: ANKA