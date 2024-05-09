Bilkent Şehir Hastanesi’nde gizlilik ihlali: Hastaların kişisel bilgileri ortalığa saçıldı

Bilkent Şehir Hastanesi’nde, hastaların kişisel bilgilerini içeren evrakların, acil bölümündeki bekleme salonunda masaya bırakıldığı görüldü.

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Bilkent Şehir Hastanesi’nde gizlilik ihlali: Hastaların kişisel bilgileri ortalığa saçıldı

Ankara Bilkent’te bulunan şehir hastanesinde, acil bölümüne tedaviye gelen çok sayıda kişinin test sonuçları ve adli muayene raporları, bekleme salonunun ortasında bulunan masanın üzerinde herkesin görebileceği şekilde bırakıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Bilkent Şehir Hastanesi’nin acil servisinin bekleme salonunda, sırası gelen hastanın isminin gösterildiği ekranların önünde bir masa yer alıyor. Masanın üzerinde bir fotokopi makinesi de bulunuyor. Masanın üzerindeki çok sayıda A4 kağıdı dikkati çekiyor. Kağıtlarda kişilerin istirahat raporları, adli muayene sonuçları ve idrar ile kan testi sonuçları bulunuyor.

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Şehir hastanesinin acil servisinde ortalığa saçılan evraklar, kolluk kuvvetlerince adli muayene için getirilen kişilerin sonuçları da içeriyor. Bazı sonuçların üzerinde kişilerin kimlik numaraları ve cep telefonu numaralarının yanı sıra ev adresleri de yazıyor.

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