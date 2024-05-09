Vatandaş isyan etti: Yumurtanın kolisi 100, etin kilosu 600 lira olmuş; yetmiyor, yetişmiyor!

Ekonomik koşullar gün geçtikçe kötüleşirken, asgari ücret vatandaşın geçinmesine yetmiyor. Asgari ücrete zam isteyen vatandaşlar, hayat pahalılığına tepki gösterdi.

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Sinop’ta yaşayan vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin düşük kaldığını ve zam yapılması gerektiğini ifade etti. Ferhat Balçık “Yetişmiyor, yetmiyor. Ev kirası olmuş 15 bin lira, 20 bin lira. Nasıl yetiştireceğim ben onu? Bir yumurtanın kolisi 100 lira olmuş, etin kilogramı 600 lira olmuş. Asgari ücretlinin bir, iki çocuğu varsa nasıl geçinecek? Bunun bana hesabını yapsınlar. Asgari ücretliye verse ne verecek ki? Enflasyonu her sene düşük çıkarıyorlar. Yine aynısını yapacaklar. Yüzde 100’lük enflasyonu yüzde 2, yüzde 3 çıkaracaklar. Bunu herkes biliyor. 25 bin lira olsun asgari ücret, ama hiçbir şeye zam gelmesin. O zaman tamam. Ama başka türlü bu işin içinden çıkılmaz" dedi.

"BİR ASGARİ ÜCRETLİ EN AZ 25 LİRA ALMALI"

Adem Yavuz, “Artık her şeyin her gün zamlandığı, her gün etiketlerin değiştiği Türkiye’de yaşıyoruz. 17 bin artı 2 lira nedir? Ben kirada oturuyorum. 13 bin lira kira veriyorum. Ev halkının hepsinin çalıştığı ve havuzda toplanan paranın bir çoğunu dışarıya veriyoruz. Asgari ücrete zam gelmeli. Bir emeklinin, bir asgari ücretlinin bu Türkiye’de çok iyi rakamlar aldığını düşünmüyorum. Düşünsenize, bir memur düzeyinin 3’te 1’i bir asgari ücret. Bir asgari ücretli en az 25 lira almalı. Keşke asgari ücret bir düzeyde dursa da hiçbir şeyin de fiyatı artmasa. Alım gücümüz artsa. Fiyat yerine alım gücümüz artsa” diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET TEMMUZDA GÜNCELLENMELİ"

İbrahim Sipahi de “Asgari ücrete tabii ki zam gelmeli. Temmuz ayında güncellenmeli. Memur maaşına güncelleme geldiği gibi asgari ücrete de güncellenme gelmeli. Emekli maaşlarının da güncellenmesi lazım. Şu anda millet geçinemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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