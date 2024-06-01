3 ilde firari elebaşılığındaki silahlı suç örgütüne operasyon

İstanbul ve Kocaeli'de esnafa cebir, baskı ve şiddet uygulayarak iş yerlerini yağmalamaya çalıştığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

3 ilde firari elebaşılığındaki silahlı suç örgütüne operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Maltepe'de galerici olarak tanınan firari şüpheli M.B. elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün, Maltepe, Tuzla, Pendik ve Gebze'de faaliyet gösteren esnafa cebir, baskı ve şiddet uygulayarak haksız kazanç sağlamak amacıyla iş yerlerini yağmalamaya çalıştığı iddia edildi.

Tespit edilen 25 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Kocaeli ve Kars'ta 28 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: AA

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