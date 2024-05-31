Halk TV'de beklenmedik veda. Kanalın en ünlü ismi adres değiştiriyor

Son dönemde Sözcü TV kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Portakal ile yeni sezonda da anlaşmaya varan Sözcü TV'nin yeni bir ismi daha kadrosuna kattığı öne sürüldü. İddialara göre Sözcü TV'de bundan böyle sabah haberlerini İsmail Küçükkaya sunacak.

Patronlardunyasi.com adlı sitedeki habere göre; İsmail Küçükkaya ile Sözcü TV anlaşmaya vardı.

PD’nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre İsmail Küçükkaya ve Sözcü TV prensip anlaşmasına vardı.

Tefarruatlarda uzlaşılması halinde İsmail Küçükkaya’yı Türkiye önümüzdeki yayın dönemi Sözcü TV’de izleyecek.

TRANSFER İDDİASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan basında yer alan iddialara ilişkin Halk TV'den veya İsmail Küçükkaya'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1972'te Kütahya'da doğdu.

1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

Kariyerinde çeşitli gazete ve televizyonlarda çalışan Küçükkaya, 2013'te FOX TV'ye transfer oldu. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını sunmaya başladı ve aralıksız 9 yıl her sabah programı sundu.

2022'de ise FOX'tan ayrılarak, Halk TV'ye geçti ve yine sabahları yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programını sunmaya başladı.