İddia: AKP'li doktor vekil, sağlık çalışanlarına saldırdı

AKP Antalya Milletvekili ve aynı zamanda göz doktoru olan Tuba Vural Çokal’ın bir akrabası, Antalya’da bir özel hastanede bypass ameliyatının ardından hayatını kaybetti. Çokal ve beraberindekilerin doktor ve çalışanlara saldırdığı iddia edildi.

İddia: AKP'li doktor vekil, sağlık çalışanlarına saldırdı

Yeniçağ'da yer alan habere göre; olay Tuba Vural Çokal'ın akrabası olan AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un Antalya merkezde özel bir hastanede geçirdiği bypass ameliyatı sonrasında meydana geldi.

Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Erol, kendisine yapılan müdahalelerin ardından hayatını kaybetti. Erol'un vefat haberinin duyulmasıyla birlikte AKP’liler ve Erol'un yakınları hastaneye akın etti.

İddialara göre Çokal, hem meslektaşı olan doktorlara hem de diğer sağlık çalışanlarına yönelik ağır itham ve tehditlerde bulunarak, hastanede kriz çıkardı.

Olayın tanıkları arasında hastalar ve hasta yakınları da bulunuyordu. Çokal, Erol'un ölümünden doktorları ve sağlık çalışanlarını sorumlu tutarak, suçlamalarda bulundu.

Erol'un ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasını talep eden Çokal ve beraberindekilerin bu isteği, hastanedeki gerginliği daha da arttırdı. Ahmet Ali Erol'un otopsisi Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirildi.

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