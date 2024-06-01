Koç Holding'den açıklama: Yapı Kredi'nin satışına ilişkin görüşmeler sonlandırıldı

Yapı Kredi’nin First Abu Dhabi Bank’a satışına yönelik görüşmeler sona erdi.

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Koç Holding'den açıklama: Yapı Kredi'nin satışına ilişkin görüşmeler sonlandırıldı

Koç Holding, Yapı Kredi’nin First Abu Dhabi Bank’a satışına yönelik görüşmelerin sonlandırıldığı açıkladı.

KAP’a yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik ön görüşmeler yaptığımızı belirten bir özel durum açıklaması yapmıştık. Yapılan ön görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığı için görüşmelerin sonlandırılmasına karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.

Geçtiğimiz hafta First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

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