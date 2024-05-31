Piyasalarda günün özeti: BIST 100 endeksi düşüşle tamamladı, altın geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı.

Piyasalarda günün özeti: BIST 100 endeksi düşüşle tamamladı, altın geriledi

BIST 100 endeksi, güne 37,80 puan ve yüzde 0,36 artarak 10.519,11 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.358,55 ve en yüksek 10.724,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 10.400,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 138,24 puan ve yüzde 1,20 kayıpla 11.409,39 puandan kapandı.

Altının ons fiyatı 2 bin 330 dolar, altının kilogram fiyatı ise yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 410 bin liraya geriledi.

Kaynak: AA

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