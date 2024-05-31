Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı

Bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 2 bin 500 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin de 650 lira olduğu öğrenildi.

Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar tarafından merakla beklenen kurban kesim fiyatları Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklandı.

Kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odasının girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini söyleyen Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, fiyatlarda geçen seneye göre değişim olduğunu belirtti.

Başkan Berk, bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesiminin 2 bin 500 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 650 liradan yapılacağını bildirdi. Bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kurbanlık kesiminin 2 bin TL, küçükbaş kurbanlık kesiminin 500 TL'den yapılacağını kaydeden Başkan Berk, vatandaşlar belediyenin kesimhanesinde işlem yapmak istiyorsa büyükbaş hayvanlar için 400 TL, küçükbaş hayvanlar için 150 TL hayvan kesim yeri tesis ücreti bedeli ödeyeceklerini söyledi.

Kesim ve et işlemede sağlıklı bir bayram için işinin ehli kasapların tercih edilmesini gerektiğini ifade eden Berk, “Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli. Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak kıyma çekiminin, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor. Bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kurban Bayramı Kırmızı et
Denizli'de hasadı başladı, fiyatı çakıldı: Tarlada kilosu 20 TL! Hasadı başladı, fiyatı çakıldı
SGK duyurdu: Emekli zam beklerken indirim aldı Emekli zam beklerken indirim aldı
Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine flaş oyuncu! Camdaki Kız'ın başrolüydü Star TV'deki Yalı Çapkını dizisine flaş oyuncu! Camdaki Kız'ın başrolüydü
Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor Pankek yaparken tava böyle kullanılırsa asla yapışmıyor ve pankek puf puf kabarıyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme: Hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme
Siyasete dönüyor: Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek Abdullah Gül 3 partiyi birleştirip başına geçecek
MHP'li Yönter'den Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki: Yine hakaret etti Özel'in 'Olcay Kılavuz' sözlerine sert tepki
Rakamlar değişti: İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
Bir ili karıştıran ilan: "Gördüğünüz yerde suratına tükürün" Bir ili karıştıran ilan: Yazılanlar şaşkına çevirdi