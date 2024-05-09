Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun!

Bir zaman periyodunda yükselişe geçen, son zamanlarda ise düşüş gözlemlenen altının onsu hakkında konuşan Geçer, "Altının onsunda biraz gerileme olduğunu düşünüyorum. Bu durumun bir kısmının savaştan kaynaklandığını da düşünüyorum, ancak bu konu tartışmaya açık. Altının onsunda 2 bin 346 doları görüyorum ve bu durum beni tedirgin ediyor. Arkadaşlar, isteyen altına girebilir ancak şu anda beni biraz endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.