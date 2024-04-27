X, Gazze'ye destek veren Mandela'nın hesabını askıya aldı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu sosyal medya platformu X, Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela'nın hesabını 'Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek açıklamalarından sonra askıya aldı.

X, Gazze'ye destek veren Mandela'nın hesabını askıya aldı

Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmak için hazırlık yapan 'Uluslararası Özgürlük Filosu'na desteğini açıklayan Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela'nın sosyal medya platformu X tarafından askıya alındı.

FİLİSTİNLİLERİN KARARLILIĞINDAN İLHAM ALIYORUZ

Mandela, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun 5. Konferansı'na katılmak ve Uluslararası Özgürlük Filosu'nun İstanbul'daki hazırlıklarına destek vermek için hafta başında İstanbul'a gelmişti.

Toplam 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunca oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun basın toplantılarına da katılan Mandela, gerek X hesabından yaptığı paylaşımlarla gerek röportajlarla Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan filoya destek vermişti.

Kaynak: AA

ABD'ye göre muhalif lider Navalni'nin ölüm emrini Putin vermemiş ABD'ye göre muhalif lider Navalni'nin ölüm emrini Putin vermemiş
ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacak ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacak
Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi: Milyonlarca ürün imha edilecek Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi
Kilolarca ödemi yok ediyor! 1 bardak tüketildiğinde bağırsakları makine gibi çalıştırıyor Kilolarca ödemi yok ediyor! 1 bardak tüketildiğinde bağırsakları makine gibi çalıştırıyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savunma doktrinimizde nükleer silah üretimine yer yok İran Cumhurbaşkanı Reisi: Savunma doktrinimizde nükleer silah üretimine yer yok
Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktı Gazze'de can kaybı 34 bin 388'e çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi: Milyonlarca ürün imha edilecek Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sağanak yağış geliyor! Sağanak yağış geliyor!
Dev banka iflas etti, kapatıldı! Dev banka iflas etti, kapatıldı!
İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Müsavat Dervişoğlu öne geçti İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Müsavat Dervişoğlu öne geçti
Belediye başkanlığı sona erdi: Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu