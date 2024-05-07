Canan Karatay'ı haklı çıkaran gerçek. İçtiğimiz çayı zehre dönüştüren hata

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, çayın yemekten hemen sonra tüketmenin doğru olmadığını, tüketilmesi halinde zehre dönüştüğünü ifade etti. Çay tüketimi, demir emilimini azaltmasından dolayı içilmemesini söyleyen Karatay, çay yerine bir tane maden suyu içmeyi öneriyor. Demir emilimini azaltmasının yanı sıra şekerle içilen çay konusunda uyardı.

CANAN KARATAY HAKLIYMIŞ

Ntv'deki habere göre; Dyt. İpek Ağaca, çay tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında şu silgileri verdi:

Yemekten en az 1 saat sonra tüketilen çay ve kahvenin demir emilimini etkilemediği bilinmekte. Peki demir yeteri kadar alınamaz veya vücut tarafından kullanılamazsa ne olur? Demir eksikliğinde anemi yani kansızlık oluşabilir. Anemi, ülkemizde çok sık görülen bir sağlık sorunudur. Ekonomik durum, beslenme alışkanlıkları ve daha pek çok etken kansızlığın meydana gelmesinde rol alır.

Demir eksikliğine dayalı kansızlıkta, renk solukluğu, halsizlik, yürüyüş ve hareketlerde isteksizlik, efora tahammülsüzlük görülür. Anemik olanların çayı yemekten 1-2 saat sonra tüketmelerini, açık ve limonlu çay içmelerini öneriyoruz.

KANSIZLIK NEDEN ÖNEMLİDİR?



"Gün içerisinde çok iş yapmadan yoruluyor, kendinizi halsiz hissediyor; baş dönmesi, çarpıntı, üşüme hissi ve iştahsızlık şikayetlerinden yakınıyorsanız bu bulgularınızın nedeni kansızlık olabilir" diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Baykal da Kansızlık ve tedavi yöntemlerini anlattı. Baykal, demir, folik asit ve B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak görülebilen anemi hastalığının tedavi edilmemesi durumunda çok daha büyük sorunlara yol açtığını söyledi ve kansızlıkla ilgili şu bilgileri verdi

KANSIZLIK BELİRTİLERİ



Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, çabuk yorulma, solukluk, çalışma kapasitesinde azalma, iştahsızlık, bazen bulantı, çarpıntı, nefes darlığı, üşüme hissi, saçlarda dökülme, konsantrasyon bozukluğu.



KANSIZLIĞIN YOL AÇTIĞI SORUNLAR NELERDİR?

1. Yorgunluk ve halsizlik: Kansızlık, vücutta oksijen taşıma kapasitesini azaltır ve bu durum da kişide sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi yaratır.

2. Solunum problemleri: Kansızlık, akciğerlere yeterli oksijenin taşınmasını engelleyebilir ve bu da solunum problemlerine yol açabilir.

3. Baş ağrısı ve baş dönmesi: Yetersiz oksijen taşınması, beyne yeterli miktarda oksijen gitmemesine neden olabilir ve bu durum da baş ağrısı ve baş dönmesi gibi sorunlara sebep olabilir.

4. Kalp problemleri: Kansızlık, kalp atışlarının artmasına ve kalp yetmezliği gibi ciddi kalp problemlerine yol açabilir.

5. Cilt problemleri: Kansızlık, ciltte solgunluk, kuruluk ve kaşıntı gibi problemlere neden olabilir.

6. Bağışıklık sistemi zayıflaması: Kansızlık, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olarak kişiyi enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir.