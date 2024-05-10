Yeni iddia: Cem Garipoğlu'nun otopsi raporunu bir trafik polisi hazırladı

Cem Garipoğlu'nun otopsi raporunun bir trafik polisi tarafından hazırlandığı iddia edildi.

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Yeni iddia: Cem Garipoğlu'nun otopsi raporunu bir trafik polisi hazırladı

Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun öldüğüne Karabulut ailesi inanmıyordu. Ailenin avukatı bu kez otopsi raporunu paylaştı ve raporun bazı bilgilerinin bir trafik polisince derlendiğini ileri sürdü.

Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiğine Karabulut ailesi yıllardır inanmıyor, "ölmedi, kaçırıldı" iddiaları ise uzun süredir tartışılıyor.

Yıllardır dillendirilen bu şüpheyle ilgili son bir haftada önemli birkaç gelişme yaşandı.

Hafta başında önce Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri yayınlandı, üç gün önce de hapishanedeki son gününü gösteren kamera kayıtları ortaya çıktı.

Ancak Karabulut Ailesi söz konusu otopsi görüntüleri incelenerek hazırlanan otopsi raporundan da şüpheli. Çünkü iddiaya göre raporu hazırlayan bilirkişi bir trafik polisi.

REZAN EPÖZDEMİR: ADLİ TIP UZMANI VEYA DOKTOR DEĞİL!

Konuyla ilgili olarak Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir bilirkişinin trafik polisi olduğuna dair bir belge yayımladı.

Sosyal medya hesabından otopsi raporunu paylaşan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir şu açıklamayı yaptı:

"Tam 15 yıldır Münevver Karabulut cinayetinde mağdur ailenin vekilliği yapıyoruz. Bu süreçte Adli Tıp Kurumunda, kollukta ve yargıda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok ihmal yaşandı. Türkiye bir haftadır Cem Garipoğlu’nun adli tıptaki fotoğraflarını ve bilirkişi incelemesini konuşuyor. Peki kim yaptı bu incelemeyi?

Hepimiz Adli tıp uzmanı veya bir doktor demeliyiz. Fakat adli tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan bir trafik polisi. Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Yeni iddia: Cem Garipoğlu'nun otopsi raporunu bir trafik polisi hazırladı - Resim : 1

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