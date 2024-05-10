Beraat eden Hizbullahçılar tazminat davası açtı

15 Şubat 2000 günü Van’da Hizbullah terör örgütüne yönelik iki ayrı hücre evine düzenlenen baskında 5 özel Özel Harekât polisi şehit oldu. Çatışmada 5 tetikçi de öldürüldü. Evde ele geçen örgütsel dokümanlardan yola çıkan polis, terör örgütünün askeri kanat yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında 11 tetikçinin de yer aldığı 47 Hizbullahçıyı yakaladı.

Tetikçiler, işledikleri cinayetleri savcı huzurunda tatbikat ve yer göstermeyle tek tek anlattı, gerek polis, gerekse savcılık sorgularında da suçlarını itiraf etti. Yargılama sonucunda tutuklu tetikçilerden Cömert Yorgun, Murat Kayacan, Bilal Yararlı, İsmail Balka, Gürsel Aldemir, Mikail Gültepe, Turan Boldağ, Necmi Aksona, Yakup Taş, Şakir Kaçmaz ve Mehmet Ali Arpa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Karar 15 Mart 2007’de Yargıtay’da onaylandı.

11 TETİKÇİ TAHLİYE EDİLDİ

Sözcü gazetesinin haberine göre; 11 tetikçi ise aradan 12 yıl geçtikten sonra 2019’da ‘yeniden yargılama’ talebinde bulundu. Yargılamanın yenilenmesi için davanın esasını etkileyecek düzeyde yeni delillerin ortaya çıkması gerekiyor. Hizbullah davasında böyle bir durum söz konusu olmadığı halde yeniden yargılama talebi kabul edildi, infaz durdurularak 11 tetikçi tahliye edildi.

Yeniden açılan duruşmada tetikçiler, cinayet işlemediklerini hatta Hizbullahçı bile olmadıklarını belirterek beraatlerini istedi. Duruşma Mahkeme de sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında “Cezayı veren de onayanlar da FETÖ’cüdür” denildi. Mahkeme 11 tetikçinin tutuklu kaldıkları sürelere ilişkin devletten maddi ve manevi tazminat isteminde bulunabileceklerine karar verdi.

Dosyada taraf olan öldürülen 23 kişinin yakınlarına ve yaralanan 27 kişiye tebligatta bulunulmadı. Duruşma savcısı da sanıklar aleyhine istinaf yoluna gitmeyince karar 7 gün içinde kesinleştirildi. Tetikçiler, tutuklu kaldıkları sürelere ilişkin Hazine Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İlk sonuçlanan dava tetikçilerden Cömert Yorgun’un açtığı dava oldu. Mahkeme Yorgun’a 19 yıl tutuklu kaldığı süreye karşı 431 bin 382 lira tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi. Hazine avukatları ise tazminatın reddi için istinaf mahkemesine başvurdu.