Çorum'da kaçak elektrik kullanarak Bitcoin madenciliği yapan şüpheli yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak elektrik kullanarak Bitcoin madenciliği yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Çorum'da kaçak elektrik kullanarak Bitcoin madenciliği yapan şüpheli yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak yollarla elde edilen bilgisayar malzemeleri ve kaçak elektrikle bitcoin madenciliği yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Özhan Mahallesi'ndeki atıl çorap fabrikası binasında gümrük kaçağı cihazlarla bitcoin madenciliği tesisi kurduğu belirlenen S.A. (29), Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, fabrika binasında çalışır durumda bitcoin madenciliğinde kullanılan 16 elektronik cihaz ele geçirildi.

Burada yapılan incelemede, ayrıca binaya kaçak elektrik hattı çekildiği tespit edildi.

S.A. gözaltına alınırken, gümrükten kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen cihazlara da el konuldu.
Öte yandan ekiplerin tesiste arama yapması, polis kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Bitcoin Elektrik Çorum
Son Güncelleme:
Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı
Film sahnelerini aratmayacak operasyon: Cinayet şüphelisi olarak aranan kişi uçakta yakalandı Film sahnelerini aratmayacak operasyon: Cinayet şüphelisi olarak aranan kişi uçakta yakalandı
Kendisine tepki gösterenlerin üzerine araba sürmüştü: Eski hakim ve savcının oğlu, bir olaya daha karıştı! Eski hakim ve savcının oğlu, bir olaya daha karıştı
Haluk Levent'ten BM'de İsrail ve Netanyahu'ya kınama: "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?" "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?"
Manisa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti Manisa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da: Everyway That I Can şarkısıyla sahne aldı Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision'da
Bayern Leverkusen 59 yıllık rekora ortak oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Bayern Leverkusen-Atalanta Bayern Leverkusen 59 yıllık rekora ortak olarak finale yükseldi
Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme Kuzey Makedonya seçimlerinin ardından THP'nin lideri Enes İbrahim'den ilk değerlendirme
Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile! Justin Bieber’ın gözyaşlarının nedeni belli oldu! Justin Bieber’ın eşi Hailey Bieber hamile!
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor