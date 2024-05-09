Haluk Levent'ten BM'de İsrail ve Netanyahu'ya kınama: "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?"

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Kurucu Genel Başkanı Haluk Levent, BM konferansına konuşmacı olarak konuştu. Derneğin proje ve önerilerini paylaşmaktan son dakika vazgeçtiğini söyleyen Levent konuşmasında Netanyahu'ya seslenerek, “10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?” dedi.

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Haluk Levent'ten BM'de İsrail ve Netanyahu'ya kınama: "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?"

BM Sivil Toplum Konferansı'nda konuşan Haluk Levent, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı ve Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent, Kenya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sivil Toplum Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Haluk Levent, "Buraya bazı proje ve önerilerimi sizinle paylaşmak için gelmiştim. Ama bu sabah uyandığımda Gazze’de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz Ahbap olarak Gazze’ye insani yardım göndermeyi denedik ama pek çok engelle karşılaştık. Ve bildiğiniz gibi yüzden fazla Birleşmiş Milletler çalışını hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Levent, "Başbakan Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum: 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini, bu zulüm ve insani krizden dolayı kınıyorum. Ayrıca Gazze’deki savaşı protesto eden savaş karşıtı Yahudi toplumu da dahil olmak üzere, Amerikalı ve Fransız öğrencilerle dayanışma içerisindeyim" diye konuştu.

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Haluk Levent Ahbap Gazze Binyamin Netanyahu İsrail
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