İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda büyük yangın

İzmir'in Konak ilçesi 856. Sokak'taki iş merkezinin ikinci katında bulunan tekstil işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

Yangın, kısa sürede iş merkezinde bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman metrelerce uzaktan gözlemlenirken, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA