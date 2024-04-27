Batman'da dağda yılanın ısırdığı kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Batman'ın Sason ilçesinde, Aşağı Mahalle'de ikamet eden B.T, Mereto Dağı'na pancar toplamaya çıktı. Ancak, Akçalı köyü Budaklı mezrasındaki Rabeni mevkisinde yılan tarafından ısırıldı. Şans eseri, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İl Jandarma Komutanlığına getirilen B.T, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu olayın ardından, vatandaşlar yılanların bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.