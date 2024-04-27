Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrildi. Yaşana korkunç kaza sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Doğa yürüyüşü için ilçeye giden üniversite öğrencilerini taşıyan 54 S 0579 plakalı midibüs, Eskiyayla mevkisinde freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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