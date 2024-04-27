Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrildi. Yaşana korkunç kaza sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Doğa yürüyüşü için ilçeye giden üniversite öğrencilerini taşıyan 54 S 0579 plakalı midibüs, Eskiyayla mevkisinde freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklu Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklu
NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı
ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacak ATV apar topar final kararı aldı. En çok seyredilen dizi artık yayımlanmayacak
Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu ticareti! Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu ticareti!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi: Milyonlarca ürün imha edilecek Dünyaca ünlü maden suyunda 'dışkı' tespit edildi
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sağanak yağış geliyor! Sağanak yağış geliyor!
Dev banka iflas etti, kapatıldı! Dev banka iflas etti, kapatıldı!
İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Müsavat Dervişoğlu öne geçti İYİ Parti'de kurultay heyecanı: Müsavat Dervişoğlu öne geçti
Belediye başkanlığı sona erdi: Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu