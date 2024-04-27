Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu ticareti!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu madde ticareti yapıldı. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu ticareti!

İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bir şahsın, sokak ortasında uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, kimlik bilgileri tespit edilen İ.A. (26) isimli şahıs, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Adres içerisinde yapılan aramalarda 26 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada benzer ve farklı suçlardan 14 adet kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs “uyuşturucu veya uyarıcı madde” ticareti suçundan adliyeye sevk edilecek.

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Öte yandan şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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