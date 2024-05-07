Uzmanı açıkladı, emekliler dikkat: Temmuz ayında emekli maaşlarında iki büyük tehlike!

- Eğer yeni bir yasal düzenleme yapılıp tamamlanan en düşük aylık enflasyon kadar artmazsa emeklilerin önemli bir bölümü ya sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük zam alacak. Örneğin kök aylığı 8 bin TL olan bir emekli yüzde 25 zam alırsa 10 bin TL alacak. Zaten aylığı 10 bin TL olduğu için sıfır zam alacak. Bu işin kazananı Hazine olacak. Hazine bu emekli için SGK’ye ödeme yapmayacak. Ancak emekli sıfır zam alabilecek.