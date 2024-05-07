Uzmanı açıkladı, emekliler dikkat: Temmuz ayında emekli maaşlarında iki büyük tehlike!
Çalışma Yaşamı Uzmanı Aziz Çelik, emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken uyarıda bulundu. Çelik, "Emeklileri temmuz ayında bekleyen iki büyük önemli tehlike" diyerek, yaşanacakları sıraladı.
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından biraz daha netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerine göre, dört aylık enflasyon 18,72 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam dört aylık yüzde 18,72 olurken, memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 13,5 olarak hesaplandı.
"EMEKLİLERİ BEKLEYEN İKİ ÖNEMLİ TEHLİKE VAR"
Verilerin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Dört aylık resmi enflasyon yüzde 18,7 olarak açıklandı. 6 aylık resmi enflasyon en az yüzde 25 olacak. Temmuz ayı emeklinin zam ayı. Ancak emeklileri bekleyen iki önemli tehlike var" diyerek yaşanacakları şöyle sıraladı:
"1- İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylık tehlikesi
- İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yasa gereği temmuz ayında geçmiş 6 aylık resmi enflasyonu (TÜFE) oranında zam alacaklar. Ancak zam emeklilerin kök aylıklarına yapılacak. Halen kök aylıkları 10 bin TL’nin altında olan emeklilerin (dosya bazında) aylıkları 10 bin TL’ye tamamlanıyor. Aradaki farkı Hazine ödüyor.
- Eğer yeni bir yasal düzenleme yapılıp tamamlanan en düşük aylık enflasyon kadar artmazsa emeklilerin önemli bir bölümü ya sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük zam alacak. Örneğin kök aylığı 8 bin TL olan bir emekli yüzde 25 zam alırsa 10 bin TL alacak. Zaten aylığı 10 bin TL olduğu için sıfır zam alacak. Bu işin kazananı Hazine olacak. Hazine bu emekli için SGK’ye ödeme yapmayacak. Ancak emekli sıfır zam alabilecek.
- İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin önemli bir bölümünün sıfır zam tehlikesi var. Bunu önlemek için temmuz ayından önce yasal düzenleme yapılması ve tamamlanan en düşük aylığın en az enflasyon kadar artması gerekir. Olması gereken en düşük aylığın asgari ücret düzeyine çekilmesi.
- Bırakın asgari ücreti düzeyini en düşük aylık enflasyon kadar artar mı? En düşük aylık 12 bin 500 veya 13 bin olur mu? Zor görünüyor. Emekliler yine 10 bin liralık utanç aylığıma mahkum edilebilir. Ekonomi yönetimi ve kemer sıkma programı bunun için umut vermiyor ama emeklilerin tepkisi hükümete geri attırabilir.
2️ - Memur emeklileri için enflasyonun altında zam
- Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında enflasyonun altında zam alacaklar. Memurlar ve memur emeklileri resmi enflasyona göre değil. Toplu sözleşmeye göre zam alıyorlar. Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan ve Memur-Sen’in ciddi bir itirazının olmadığı 7. Dönem toplu sözleşmesine göre memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.
- Ancak ocak ayında aldıkları yüzde 15 zam 6 aylık resmi enflasyondan düşülecek. Böylece temmuz ayında resmi enflasyonun (eğer enflasyon yüzde 25 olursa) yaklaşık 5,5 puan altında zam alacaklar. Bu durum sonraki 6 aylarda da devam edecek. Diğer bir ifade ile memurlar ve memur emeklileri tartışmalı TÜİK enflasyonu kadar bile zam alamayacak.
- Öte yandan memurlara yapılan ilave ödeme memur emekli aylıklarına yansıtılmadığı için memur maaşları ile memur emekli aylıkları arasındaki uçurum daha da artacak."
"BUNLARIN ÇÖZÜMÜ VAR MI?"
"Bunların çözümü var mı?" diyerek ekleyen Çelik, " Elbette var. Hükümet yasal düzenleme yoluyla bunun önüne geçebilir ve memurlar ile memur emeklilerinin resmi enflasyonun altında kalmasını engelleyebilir. İlave ödemeyi emekli aylıklarına yansıtabilir. Yaparlar mı? Sanmam. Kemer sıkma politikası buna pek müsait değil" dedi.
"EMEKLİLERİ İYİ HABERLER BEKLEMİYOR"
"Erken uyarı yapmış olayım" diyen Çelik, "Kısacası temmuz ayında emekliler iyi haberler beklemiyor" ifadelerini kullandı.