Selçuk Geçer "pek hayra alamet değildir" diyerek uyardı: Doların bir anda 27 TL olması gerek

Selçuk Geçer, dolar kurundaki istikrarsızlığı değerlendirirken 32,27 TL ile 32,80 TL arasındaki farkın çok önemli olmadığını belirtti. Geçer, "Doların anlık değişimleri genellikle normal dalgalanmalar olarak nitelendirilebilir. Şu anki durum ise durgunluk olarak değil, daha çok bir düz çizgi hareketi olarak görülebilir" dedi.