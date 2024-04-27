Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı ve zanlıların 4 ilde 4 kişiyi 30 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: