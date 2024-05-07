AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 7 milyon liralık yurt dışı gezisi!

Türkiye’deki en borçlu belediyeler arasında olduğu belirtilen Konya Büyükşehir Belediyesi AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi bir dizi yurt dışı gezisi ve programı ile gündeme geldi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; belediyenin Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kapsamında Kuzey Makedonya (Üsküp), Kosova (Priştina ve Prizren), Karadağ (Rojaye), Bosna Hersek (Saraybosna, Travnik ve Srebrenica) gibi ülkelerde el sanatı kursları açılacak. Kurs materyalleri Konya’dan gönderilecek.

Kurslar 240 gün sürecek. Belediyenin kasasından 7 milyon TL çıkacak.

Zamanını Aşan Miras; İpekyolu Projesi Kapsamında Organizasyon Hizmetinde ise akademisyenler, sanatçılar ve belediye personelleri yer alacak. Projenin amacı ‘Kültürel zenginliğimizin anılması, tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkelerin köklü bağlarının farkına varılması ve Türk dünyası güç zincirine yeni bir halka eklenmesi” olarak duyuruldu.

500 YAKA KARTI BASILACAK

İpek Yolu projesi kapsamında İstanbul, Konya, Kazakistan (Almatı), Özbekistan (Semerkand), Özbekistan (Taşkent) ve Azerbaycan’da (Bakü) programlar düzenlenecek. Türkiye’den kaç kişinin katılacağı henüz belirlenmeyen programlar için 500 adet yaka kartı basılacak. İpek Yolu projesi için AKP’li belediyenin kasasından çıkan tutar 10 milyon 611 bin 438 TL. Belediyenin bir diğer gezisi de Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle öğrencilerin ve belediye personelinin Bosna Hersek’e götürülmesi. Gezi için sözleşme geçtiğimiz günlerde imzalanırken, maliyeti ise 7 milyon 384 bin 80 TL oldu.