TÜGVA, belediyeye ait binayı izinsiz işgal etmiş!

31 Mart yerel seçimlerinde, Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Elbistan'da 51 yıl sonra CHP kazandı. CHP'li Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, belediyedeki usulsüzlükler hakkında bilgi verdi. Gürbüz, depremde kendi yeri yıkılan TÜGVA'nın belediyeye ait binayı izinsiz işgal ettiğini açıkladı.

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TÜGVA, belediyeye ait binayı izinsiz işgal etmiş!

31 Mart'ta seçimi kazanan Erkan Gürbüz, Elbistan’ın deprem bilançosuna dikkat çekti. Gürbüz, “Kahramanmaraş’tan deprem sonrası 50 bin civarı göç oldu, bunun 13 bini Elbistan’dandı. Ekonomi durma noktasına geldi, iktidar konteynerde yaşayan insanlara verdiği konut sözünü tutmadı” dedi.

“Kötü bir tablo aldık ama planlarımız hazır” diyen CHP’li Gürbüz, devralınan belediyedeki usulsüzlüklere dair bilgi verdi.

Gürbüz, Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'a şu açıklamayı yaptı:

“Belediyenin araç sayısını 4’e indirdiler, sırf ‘CHP çöp toplamıyor’ dedirtmek için, üç gün çöp toplamadılar. Ayın 28’inde 10’dan fazla işçi almışlar. 350 personel yeterli olacakken 700’den fazla personel var. 23 milyon lira bütçenin 22.5 milyonu maaşlara gidiyor. İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep ettik. Birçok usulsüzlüğü tespit aşamasındayız. Örneğin depremde kendi yeri yıkılan TÜGVA, belediyeye ait binayı izinsiz, belgesiz işgal etmiş. Şeffaf ve planlı bir yönetimle Elbistan’ı eski haline döndüreceğiz” dedi.

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6 Şubat depremleri TÜGVA Elbistan
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