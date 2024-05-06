Demirören'den 'Eylem Tok' sansürü: Muhabiri arayarak haberin yayılmasını engellemek istedi

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı ve Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybetmesine, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trajik kazayla ilgili şok edici bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, kazanın ardından haberi yapan DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförü olduğunu söyleyen "İlker" isimli bir şahıs tarafından arandı.

Telefon görüşmesinde "İlker" isimli şahıs, haberin yayınlanmaması için Altıntaş'a baskı yaparak, kazanın normal bir trafik kazası olarak servis edilmesini istedi.

Olayı daha da çarpıcı hale getiren ise, sosyal medyada paylaşılan ses kayıtları ve görseller. Ses kayıtlarında "İlker" isimli şahsın Altıntaş'a yaptığı baskılar net bir şekilde duyuluyor. Görsellerde ise Revna Demirören'in Altıntaş ile görüntülü görüşme yaptığı görülüyor.

ROJDA ALTINDAŞ: 8 HAFTA BOYUNCA SUSTUM

Bu gelişmeler üzerine DHA muhabiri Rojda Altıntaş, sessizliğini bozarak 8 hafta boyunca maruz kaldığı baskıları ve yaşadığı endişeleri anlatan bir açıklama yaptı. Altıntaş, gecikmiş olmanın üzüntüsünü dile getirerek, vicdanen rahatlamak için tüm girişimleri hukuki yollarla takip edeceğini ve gazetecilik faaliyetlerine ara vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Altıntaş'ın X hesabından yaptığı açıklama;

"Kamuoyunu yakınen ilgilendiren “Eylem Tok” olayıyla ilgili yeni bilgilere ulaşmam ve yayınlamam girişimleri kapsamında bağlı bulunduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım. Bu noktada aileme yönelik endişelerimden dolayı 8 hafta boyunca sustum. Görüntüleri ses kayıtları dün gece bizzat kendim paylaştım. Bu noktadan sonra işsiz kalmayı göze alarak vicdanen rahat olsam da geç kaldığım için özür dilerim. Genç bir kadın gazeteci olarak korkmadığımı ve gazetecilik faaliyetlerini alternatif yollarla muhakkak devam ettireceğimin altını çiziyorum. Konuyla ilgili tüm girişimlerin kim veya hangi çevrelerden gelirse gelsin Avukatım Mehmet Zengin @avmehmetzengin tarafından kayıt altına alınarak hukuki takibi yapılacaktır"

'DEMİRÖREN'İN OĞLU ARAÇTAYDI' İDDİASI

ODA TV'nin haberine göre; Olayla ilgili geçtiğimiz aylarda başka bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre; kazaya neden olan sürücü T.C'nin aracında 10 kişi bulunuyordu ancak 8'inin ifadesi alındı. İfadesi alınmayanlardan birinin annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan T.C. olduğu belirtilirken diğer kişinin ise iş insanı Yıldırım Demirören'in oğlu olduğu öne sürülmüştü. Öte yandan Demirören grubunun Eylem Tok ile ilgili haberleri bir süre kullanmaması dikkat çekmişti.

DHA GENEL MÜDÜRÜ KORKUT'TAN ALTINTAŞ'A SİTEM: BENİMLE PAYLAŞMASINI BEKLERDİM

DHA Genel Müdürü Celal Korkut ‘Eylem Tok’ haberi nedeniyle baskıya maruz kaldığını açıklayan muhabir Rojda Altıntaş’ı işbaşı yapmaya davet etti. Ancak, 'Eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim' sözleriyle sitem etti.

Korkut’un ‘ATV kazasıyla ilgili açıklama’ başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin vefatıyla sonuçlanan ve hepimizi derinden üzen kazayla ilgili DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ın iddiaları gündeme gelmiştir.

Öncelikle şunu belirteyim muhabirimiz Rojda Altıntaş’ın açıklamaları nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşamaktayım. Kendisi dünden beri telefonlara çıkmamaktadır. Altıntaş, halen bir DHA çalışanıdır ve kendisiyle ilgili herhangi hiçbir işlem yapılmamıştır, yapılmayacaktır.

DHA olarak Kemerburgaz’daki kazayı ilk andan itibaren takip ettik ve haber yaptık. Söz konusu olay CNN TÜRK, Kanal D, Hürriyet, Milliyet ve Posta’da da sürekli gündemde tutuldu. Kanal D, anne Eylem Tok’un kafedeki özel görüntülerine ulaşarak ilk yayınlayan medya kurumu oldu. CNN TÜRK ise defalarca baba Özer Aci’yi yayına aldı. Yıllarca benim de mensubu olduğum Hürriyet konuyu günlerce manşetten verdi. Hatta Kanal D’nin Taş Kağıt Makas dizisinin bir bölümünde söz konusu olay işlendi. Olayın bu denli kamuoyunda etki oluşturmasının en önemli sebeplerinden biri Demirören Medya’nın konunun üzerine kararlılıkla gitmesi ve fikri takip yapmasıdır.

'KALDIĞI YERDEN GÖREVİNE DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUM'

Meslektaşım Rojda Altıntaş’ın kayda aldığı telefon görüşmelerinde tam olarak ne yaşadığını ve eğer varsa baskıyı benimle açıkça paylaşmasını beklerdim. Kendisine üzüleceği veya baskı altında hissedeceği bir durum olmadığını, bilakis haberi tüm yönleriyle takip edip yayınlamaya devam edeceğimizi söylerdim. Bir meslek büyüğü olarak kendisine ulaşamadığım için buradan sesleniyorum. Bir an önce iş başı yapıp kaldığı yerden görevine devam etmesini bekliyorum.

Rojda Altıntaş’a ve kamuoyuna duyurulur.”