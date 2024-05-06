Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na: Madem merheminiz vardı, niye başınıza sürmediniz!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden mevcut CHP Lideri Özgür Özel'i eleştirdi. Gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bence oturun oturduğunuz yerde ve artık akıl vermeye kalkışmayın. Komik olmayın. Bizi “Madem merheminiz vardı, niye başınıza sürmediniz” demek zorunda bırakmayın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na: Madem merheminiz vardı, niye başınıza sürmediniz!

Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24'te yayımlanan "Tek bir yüzükten, saraydaki saltanata…" başlıklı yazısına tepki gösterdi. Altaylı, "Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar siyasi aklınız vardı da, 13 yıl boyunca niye kullanmadınız! Oturun oturduğunuz yerde ve artık akıl vermeye kalkışmayın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Özgür Özel'i isim vermeden eleştiren Kılıçdaroğlu, “Geçmedim muhannet köprüsünden su apardı beni, Yatmam çakal yatağında, aslanlar yese beni…” dedi.

Altaylı, "Kılıçdaroğlu’nun merhemi" başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu'na tepkisini şöyle dile getirdi:

"ZANNEDERSİN 13 YILDA SEÇİM ÜSTÜNE SEÇİM KAZANMIŞ"

"Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya, eleştirmeye devam ediyor. Kimi? Partisini. Daha doğrusu 13 yıl genel başkanlığını yaptığı partinin yönetimini eleştiriyor ve partiyi yönetenlere akıl veriyor. Zannedersin, o 13 yılda seçim üstüne seçim kazanmış, başarıdan başarıya koşmuş, iktidarı doğduğuna pişman etmiş ve şimdi de eski başarılı bir genel başkan olarak yol ve yordam gösteriyor!

"MADEM BU KADAR SİYASİ AKLINIZ VARDI..."

Huuuu, Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu siz bu partide genel başkanlık yaptığınız 13 yıl boyunca 13 seçim kaybettiniz, hatırlıyor musunuz! 3 Cumhurbaşkanlığı seçimini, biri bizzat kendiniz olmak üzere kazanamadınız! Genel Başkanlığınız süresince partinizin oy oranını bir puan dahi arttıramadınız!

Ve şimdi 50 yıldır ilk defa bir seçimden 1. parti olarak çıkmayı başarmış, yenilmez zannedilen Erdoğan’ı yenmeyi becermiş, alınmaz denilen illeri çok partili rejim tarihimizde ilk kez almış bir parti yönetimini ve bir genel başkanı eleştiriyor, yol göstermeye kalkışıyor, akıl veriyorsunuz.

Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar siyasi aklınız vardı da, 13 yıl boyunca niye kullanmadınız! Madem bu işi bu kadar biliyordunuz da 13 kez niye peş peşe yenildiniz!

"OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE, KOMİK OLMAYIN"

Kemal Bey, o Saray sizin genel başkanlığınız sırasında yükseldi. O rejim sizin genel başkanlığınız sırasında tahkim edildi. CHP’ye akıl verdiğiniz son manifestonuzda yer alan ve hepsi de doğru olan 10 madde, sizin gözlerinizin önünde, sizin genel başkanlığınız döneminde hayat buldu. İlk ikisi neyse ama Erdoğan’ın üçüncü Başkanlık dönemi sadece ve sadece sizin şahsi hatalarınız, AKP yandaşı çevrenizde şişirilmiş egonuzun sonucudur.

O yüzden bence oturun oturduğunuz yerde ve artık akıl vermeye kalkışmayın. Komik olmayın.

Bizi “Madem merheminiz vardı, niye başınıza sürmediniz” demek zorunda bırakmayın."

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Etiketler
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