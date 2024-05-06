Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Öğrencinin yükünü hafifletip çağı yakalayacağız

Yeni müfredat taslağına ilişkin gelen ciddi görüşleri değerlendirdiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'ye öneri çağrısında bulundu.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Bakan Yusuf Tekin, şu açıklamaları yaptı:

"ÇAĞDAŞ ÜLKELERDEN KOPARIZ"

"Dünya ile karşılaştırdığımızda öğrencilerimizin aşırı bir yükü var. Bilgiye erişmenin zor olduğu dönemde oluşturulan içerikler mümkün olduğunca fazla bilgi yüklemek üzerine oluşmuş. Çağ değişti. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu dönemde biz hâlâ bilgi yüklemeye devam edersek o zaman biz çağdaş ülkelerden kopmuş oluruz. Çağı yakalamamız için yapmamız gerekiyor. Onlar revize etmişler. Müfredatı hafifletmişler. Öğrencinin yükünü azaltmışlar. Biz de aynısını yapmak istiyoruz, yükü hafifletmek istiyoruz. Bu dönüşümü mutlaka yapmamız gerekiyor.

"GELEN GÖRÜŞLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

2023 yılı haziran ayından beridir müfredat revizyonu konuşuyoruz. “Benim hazırlığım var” diyen sendika, STK her kim varsa “buyursun getirsin” dedik. Askıya çıkış tarihlerini de yorum gelsin siye sürekli erteledik, erteledik. Bizim de kendimize göre bir tarihimiz var. Takvim sıkıştı. Şimdiye kadar hiç görüş bildirmeyenler “süreyi uzatın” diyerek engellemek istiyorlar. Ben bunu engelleme süreci olarak görüyorum. Bir haftaydı. Üç gün daha uzattık pazartesiye kadar (bugüne kadar). Yüzde 50 uzattık. Yeter artık. Bundan sonrası benim de yapacağım işi engeller. Gelen görüşlerin istatistiklerini alıyorum. Gelen görüşleri uzmanlar değerlendiriyor. Detaylı rapor hazırlayanlar var. Sadece “siz ne yapmak istiyorsanız biz yaptırmayız” diyenler de var. Ciddi olanları değerlendireceğiz.

"OKUMADAN ELEŞTİRENLER VAR"

Okumadan eleştirenler var. 'Biz bu felsefeyi değiştirmenize müsaade etmeyiz' derseniz, bu hukuk devleti ile çelişir. Biz Millî Eğitim Bakanlığı’nda bunun araştırmasını yaptık, bir mantığı değiştiriyoruz, beceri temelli bir eğitim sistemi kuruyoruz. Eksikler olabilir, atladığımız olabilir, onlardan yararlanıyoruz. İlgili arkadaşlar değerlendirecekler.

CHP’YE ÖNERİ ÇAĞRISI

Siyasetçilerin (CHP’lilerin) kendi tabanlarına mesaj vermek için bu tür şovların (MEB’in önüne gelmesi) içerisine girmelerini saygıyla karşılıyorum. Ama bunu yaparken müfredatla ilgili bir öneri paketiyle gelseydiler, yani bu şovu öneri ile yapsaydılar daha mutlu olurdum. Benden randevu isteselerdi Diyarbakır programını ertelerdim."

Bakan Tekin, “Sendikalarla görüşecek misiniz” sorusuna "Süreçte sendikalarla sürekli diyalog halindeyiz. Öneri getirilerse dikkate alırız" yanıtını verdi.