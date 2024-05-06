Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine saldırdı!

İzmir'in Bornova ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı öğrenilen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

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İzmir'de kavgayı ayıran polislerden birine kafa atan ve daha sonra müdahale eden diğer polislere de yumruklarla saldıran genç gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Bornova Küçükpark Meydan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavga ihbarına giden polis ekipleri tarafları ayırarak olaya müdahale etti. Bu esnada kavgaya karıştığı öğrenilen E.O.D. (25), polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Gözaltına alınacağı esnada kendisinin yanına giden bir polisin kaskına kafa atan E.O.D., daha sonra kendisine müdahale eden polislere de yumruklarıyla saldırdı.

Polislere saldıran genç daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürülürken, saldırıya uğrayan polis memurlarının da kendisinden şikayetçi oldukları öğrenildi.



Kaynak: İHA

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Polis Saldırı İzmir Kavga
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