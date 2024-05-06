Kızına şiddet uygulayan anne, tepki gösterenlere 'alın götürün' diyerek bırakıp gitti!

Olay geçtiğimiz günlerde, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bir kadın, kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Vatandaşlar ile anne arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil, 10 yaşında" diyerek kendisine tepki gösterenlere bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine anne, "Alın götürün" diyerek gitti.

TEPKİ ÜZERİNE GERİ DÖNDÜ

Anne daha sonra vatandaşların tepkisi üzerine geri döndü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Annenin bulunması için bakanlıklara çağrıda bulunan Psikiyatrist Arif Verimli de "Ben haklı ya da haksız tüm tarafları dinlemeden asla karar vermem.. Defalarca İzledim.. Bu 10 yaşındaki kız çocuğu bu annenin elinden uzman görüşmesi sonrası gerekirse alınmalı.. Lütfen bu sözde anne bulunsun.." ifadelerini kullandı.