Samsun'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi!

Samsun'da ortaokul öğretmeni, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Samsun'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi!

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Ç. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç. (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Adem Ç, silahla ateş ederek Saadet Ç'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Saadet Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavamet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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