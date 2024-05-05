Erkek şiddeti bitmiyor: 30 günde 32 kadın katledildi!

Nisan ayında kadınların yüzde 59’u evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Ayrıca bu ay öldürülen kadınların yüzde 56'sı evlerinde katledildi.

Raporda, “Öldürülen 32 kadından 10’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile biri annesinin babasıyla barışmaması bahanesiyle, biri kedi beslediği bahanesiyle, bir kız çocuğu; taş attığı bahanesiyle, biri ekonomik bahanelerle öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur” denildi.

"BAKANLIKLAR KADIN CİNAYETİ VERİLERİNİ PAYLAŞMIYOR"

2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklayan platformun açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“Bakanlıklar sistematik şekilde maalesef kadın cinayeti verilerini tutmayıp paylaşmıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.

"İKTİDARIN AİLEYİ KUTSALLAŞTIRAN AÇIKLAMALARI FAİLLERİ CESARETLENDİRİYOR"

Kadınlar yaşamın her anında hayati tehlikeyle karşı karşıyalar. İş yerinde patronlar, evde erkekler kadınların üzerinde baskı kuruyorlar. Kadınlar hem emek hem yaşam mücadelesi veriyorlar. Evde, işte ve ücrette eşitlik için mücadelemiz devam ediyor. Patronların, ataerkinin, kapitalizmin karşısında direnen Kadın Meclisleri var!

İktidarın her fırsatta aileyi kutsallaştıran açıklamaları, kadınların boşanmak istedikleri için tehditler alması, şiddete uğraması öldürülmesini körüklüyor. Failleri cesaretlendiriyor. Patronların ucuz iş gücü, ailenin kölesi olmayacağız!