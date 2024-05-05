CHP’li Murat Bakan "silah" paylaşımını düzeltti: TRT dizisinde kullanılmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul'da Yunus ekiplerince ele geçirildiği iddia edilen silahlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya; "Türkiye uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah ticaretinde de hem hedef ülke hem de silah rotası haline mi geldi? Silahların menşei nedir" diye sordu.

Son Güncelleme:
CHP’li Murat Bakan "silah" paylaşımını düzeltti: TRT dizisinde kullanılmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul'da Yunus ekiplerince ele geçirildiği iddia edilen silahların akıbetini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu.

Silah ve uyuşturucu ticareti ilişkisine dikkati çeken Bakan, X hesabından şunları sordu:

"Dün İstanbul’da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Bu Türkiye’de ikamet eden farklı milliyetlerden milyonlarca düzensiz göçmen olduğu da düşünüldüğünde ulusal güvenliğimiz için nasıl bir risk oluşturabilir?

Türkiye uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah ticaretinde de hem hedef ülke hem de silah rotası haline mi geldi? Silahların menşei nedir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz?"

CHP’li Murat Bakan "silah" paylaşımını düzeltti: TRT dizisinde kullanılmış - Resim : 1

Kaynak: ANKA

Etiketler
Murat Bakan Silah
Son Güncelleme:
Kayısı çekirdeklerini hasat sonrası çöpe atmayın. Bakın 1 avuç yenilirse ne oluyor Kayısı çekirdeklerini hasat sonrası çöpe atmayın. Bakın 1 avuç yenilirse ne oluyor
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 217 kişi gözaltına alınmıştı İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 217 kişi gözaltına alınmıştı
İçişleri Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri: Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere araç ve koruma polis sayıları azaltıldı Yerlikaya'nın araçları da dahil olmak üzere araç ve koruma polis sayıları azaltıldı
"Basel" lakabıyla tanınan Bekir Aslan tutuklandı mı? Son durum belli oldu "Basel" lakabıyla tanınan Bekir Aslan tutuklandı mı? Son durum belli oldu
NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor NOW TV değerini bilememiş ekrandan almıştı. Son reyting raporu şaşırtıyor
Sezgin Baran Korkmaz: Türkiye'ye döneceğim, bu tezgahı bana kimlerin planladığını canlı yayında anlatacağım Sezgin Baran Korkmaz'dan dikkat çeken açıklama
ÇOK OKUNANLAR
CHP’li Murat Bakan "silah" paylaşımını düzeltti: TRT dizisinde kullanılmış CHP’li Murat Bakan "silah" paylaşımını düzeltti
Metruk binada kaçak tarikat yurdu: Gazetecileri görünce çocukları sakladılar Metruk binada kaçak tarikat yurdu!
"Basel" lakabıyla tanınan Bekir Aslan tutuklandı mı? Son durum belli oldu "Basel" lakabıyla tanınan Bekir Aslan tutuklandı mı? Son durum belli oldu
"İlköğretim çağında ‘hayalet’ kız öğrenciler var" iddiası! "İlköğretim çağında ‘hayalet’ kız öğrenciler var" iddiası
Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil... İmzaladığı belgeyi hatırlayamadı! Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil