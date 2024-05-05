"Basel" lakabıyla tanınan Bekir Aslan tutuklandı mı? Son durum belli oldu

Sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın 1 Mayıs'ta Saraçhane'de Taksim'e yürümek isteyen grupta yer aldığı ve polis kalkanlarını tekmelediği görüntüler ortaya çıkmış ve o görüntülere tepki yağmıştı.

"Basel" lakabıyla tanınan Bekir Aslan tutuklandı mı? Son durum belli oldu

İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyenlere emniyet ekipleri engel olmuş, bazı şüpheliler polise taş ve tekmelerle saldırmıştı. O saldırganlar arasında yer alan ve sosyal medyada "Basel" lakabıyla tanınan Bekir Aslan yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medyada birçok kişi Basel'e ne olduğunu araştırıyordu. Gelen son dakika haberine göre Basel hakkında savcının tutuklama talep ettiği ortaya çıktı

Twitter'da "Basel"olarak bilinen Bekir Aslan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

HAYIR SİMİDİ DAĞITILDI

Haberler.com'un aktardığı habere göre; Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ankara'da bir vatandaş 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme atan Bekir Aslan'ın gözaltına alınmasından dolayı hayır simidi dağıttı. Simit tablasının önüne yapıştırılan kağıtta şahsın gözaltına alındığı anlara ait bir fotoğraf yer alırken, "1 Mayıs'ta kahraman Türk polisine tekme atan Basel isimli X kullanıcısının ters kelepçe ile gözaltına alınması dolayısıyla dağıtılan hayır simididir. Allah Türk polisimizi korusun." notunun yer aldığı görüldü.

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