Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir'

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’ni iptal etmesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine kayyım olarak Gürsel Tekin’i ataması CHP’de tansiyonu yükseltmişti.

'GÖREVE BAŞLADIK' DEMİŞTİ

Gürsel Tekin, tepkilere anlam veremediğini belirterek “Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz” diyerek seslenmişti.

TEKİN'E İL BİNASINDAN YANIT

İl binasına giremeyen ve göreve başladığını duyuran Gürsel Tekin’e yanıt CHP İstanbul İl Binası önünde açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi.

'VEKİLİM ÖZGÜR ÇELİK'

Özel “CHP İl Başkanı il binasında görev yapar. Benim vekilim adaşım, yoldaşımız Özgür Çelik’tir” diye seslendi.

İçinde bulundukları durumu yöneticiler, milletvekilleri ile değerlendirdiklerini vurgulayan Özgür Özel, herkesin görevini yapmaya devam edeceklerini belirtti.

'YETKİ GASPI BİR KARAR'

Dün alınan kararın Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olduğunun altını çizen Özel, karar için “Yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır” dedi.

'BU KARARI TANIMIYORUZ'

Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyelerinin karar vereceklerini vurgulayan Özel “Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il başkanımız ve ekibi görevine devam ediyor” dedi.

📌CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünden ‘kayyım’ kararına tepki gösterdi:



🗣️'Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il…

'ZEYTİNBURNU'NA DAVET EDİYORUM'

Özel, herkesi Zeytinburnu’nda düzenlenecek olan mitinge davet ederek “Seçilmişlere saygı duyan, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e, onun getirdiği en önemli kazanım olan sandığa, demokrasiye sahip çıkan bütün demokratları Zeytinburnu'na davet ediyorum” diye konuştu.

