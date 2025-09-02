Özgür Çelik'ten Yeni Tepki: 'Gerçek CHP'li Kayyum Kararına Uymaz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı.

Bu karara kamuoyundan tepkiler sürerken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de çok sert açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. Bu karar mahkemeler tarafından alınmış bir karar değildir. Yargıyı bir sopa olarak kullanan, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlerin aldığı bir karardır. Amaçlarını biliyoruz. CHP'siz bir Türkiye istiyorlar. Muhalefeti kendilerine göre, kendi deyimleriyle dizayn etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

'CHP'SİZ BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR'

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Alınan karar hukuka aykırıdır. Biz bu kararla ilgili az önce il binamızda milletvekillerimizle, Parti Meclisi üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle, il yöneticilerimizle, belediye başkanlarımızla, gençlik ve kadın kollarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. Bu karara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ancak bu karara karşı siyasi mücadelemizi de sürdüreceğiz. Hukukçularımız, alınan bu karara, açıklanan bu karara itiraz edecekler. Biz il binamızda olacağız. Örgütümüz burada olacak. Görevimizin başındayız. Görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.

Bugün açıklanan karar sadece CHP'nin meselesi değildir bütün Türkiye'nin meselesidir. Bu kararın ülkemize bir maliyeti vardır. Borsada ciddi bir düşüş yaşandığını hepimiz gördük. 300 gündür yaşananlar Türk ekonomisine çok ağır bedelleri olmuştur. Türkiye ekonomisi uçurumun kıyısına sürüklenmiştir.

Tekrar ediyorum: Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. Bu karar mahkemeler tarafından alınmış bir karar değildir. Yargıyı bir sopa olarak kullanan, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlerin aldığı bir karardır. Amaçlarını biliyoruz. CHP'siz bir Türkiye istiyorlar. Muhalefeti kendilerine göre, kendi deyimleriyle dizayn etmek istiyorlar. Türkiye'de, güzel ülkemizde sandığı sembolik hale getirmek istiyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi