Bakan Fidan'dan Diplomasi Trafiği

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerin ortak konusu Gazze oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi geçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Filistin devletinin tanınması amacıyla 22 Eylül’de New York’ta yapılacak olan toplantının hazırlıkları ve Gazze’ye insani yardım iletilmesi için sürdürülen çalışmalar masaya yatırıldı.

ORTAK KONU FİLİSTİN

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gazze’de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durum ele alındı.

Kaynak: DHA

